NEF Brooklyn’e fikir ihraç edecek

Nef Global, Londra'daki Nef Brentford projesinin ardından Nef Brooklyn'i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi imzalanan proje için Türkiye'ye gelen Nef Brooklyn'in iş ortakları Level One Holding, Astor, Halstead Property ve Realty Within Reach, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile birlikte projeyi anlattı. Sektörde uluslararası bir marka olmadığını söyleyen Timur, "Aslında çok büyük bir potansiyelimiz var ama uluslararası markamız yok. Hedefimiz sektörün küresel markası olmak" dedi. Gayrimenkul sektörünün küresel büyüklüğü ile ilgili rakamsal karşılaştırmalarda bulunan Timur, şunları paylaştı: "Dünyanın altın rezervi 7.6 trilyon dolar, petrolü 114 trilyon dolar, otel sektörü 550 milyar dolar, finansal enstrümanların değeri 105 trilyon dolar, global gayrimenkullerin değeri ise 220 trilyon dolar. Bu potansiyelden Türk firmalarının pay alması gerek."Ocakta Nef Global'i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurtdışında 62 firma ile masaya oturduklarına dikkat çeken Timur, "Şu anda bu rakam 200'ün üzerinde. Hedefimiz 2023'te 10 ayrı metropolde olmak" dedi. Türkiye'nin kalkınması için en değerli şeyin fikir ihracatı olduğunu vurgulayan Timur, "Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Çoğunluğu yabancılara satılacak Nef Brooklyn'de Foldhome konseptini veriyoruz ve ülkemize döviz getiriyoruz" diye konuştu.AMERIKA'DA ve Avrupa'da olmayan ve Nef'te ve Türkiye'de 'Foldhome' gibi bir fikir olduğuna dikkat çeken Timur, "Evet, Amerika'da da Avrupa'da da sosyal tesis var. Ama bizim ürün, evinize oda ekleyip evinizi büyütüyor. Patenti bize ait. Evinizi istediğiniz şekilde 24 alternatifle şekle sokuyoruz" dedi.NEF Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit, "Birkaç ay içerisinde lansmanını gerçekleştireceğiz. Arsa bin 800 metrekare. 107 konut, 14 bin metrekare inşaat alanı olacak. Zemin katında ticari alanlar geliştiriyoruz. Metrekare satış fiyatı 14 bin dolardan başlayacak. Stüdyodan 4+1'e kadar değişecek konutların fiyatı ise 650 bin, 4.5 milyon dolar arası. Toplam hasılat hedefi 210 milyon dolar. Toplam yatırım tutarı ise 124 milyon dolar" dedi. Level One Holdings CEO'su Shlomi Avdoo,"Kiralama metrekare fiyatını 500 dolar öngördük. Bizim bölgede, fiyatımızın yüzde 50 üzerinde örnekler var" dedi. Halstead Property Development Marketing Başkan Yardımcısı Brendon Aguayo ise "Proje Barclays Center'a 4 blok uzaklıkta. Brooklyn'de 4. cadde en hızlı gelişen bulvar" diye konuştu.