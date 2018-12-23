Malezyalılar’ın Türkiye’den çıkma niyeti yok

Yüzde 100 Malaysia Airports'un iştiraki olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Malezyalılar'ın Türkye'den çıkacağı iddialarını kesin bir dille reddeden CEO Ersel Göral, "Malezyalılar Türkiye'ye çok pozitif bakıyorlar. 16 yıl daha işletme süremiz var. Bu sürede 250 milyon euroluk yatırım öngörüyoruz. Altını çizerek söylüyorum Malezya Airports'un kesinlikle Sabiha Gökçen'den çıkma niyeti yok" dedi.



Sabiha Gökçen'in satış süreci hangi aşamada?

Süreç devam ediyor. Başlangıçta hissedarlar yüzde 49 hisseyi satmak istiyordu. Gelinen noktada değer artınca oran yüzde 50'nin üzerine çıkabilir. Yerli firmaların yanı sıra yabancı yatırım fonları da bizimle ilgileniyor. 2019'un ilk çeyreğinde süreç tamamlanır. THY olsa seviniriz ama bizim için Pegasus'un ilgisi de çok önemli.



MEMLEKET PROJESİ OLDU



İstanbul Havalimanı'nın açılması sizi nasıl etkileyecek?

İstanbul Havalimanı gerçekten Türkiye için gurur duyulacak bir tesis oldu. Orayı memleket projesi olarak görüyoruz. Elbette işimizin doğası gereği rekabet edeceğiz. Bu yatırımın bize yansımasının pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü biz tek şehir havalimanı olacağız. Doğal olarak cazibemiz artacak. Ayrıca noktasal uçuş yapan havayolları için tercih sebebi olacağız. Yeni havalimanı büyürken biz büyümeye nasıl ayak uydurabiliriz, büyümeyi nasıl destekleriz bunun peşindeyiz. Elbette ki aramızda bir rekabet olacak ama haddimizi bilerek konuşuyoruz. O ligde o segmentte olmadığımızı biliyoruz.



Rekabet için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz?

Altyapımızı güçlendiriyoruz. İkinci pistimiz halen inşaat halinde. Bu bizim için çok kritik bir yatırım. Yatırımı 2019'un sonunda tamamlarız. Şu anda 40 olan saatlik uçuş kapasitemizi 80'e çıkarmış olacağız. Pist kapasitenizi tek başına artırmanız yeterli değil. Buna paralel terminal kapasitenizi de artırmanız lazım.



DIŞ HAT YOLCUSU ARTACAK



Siz iç hat uçuşlarında güçlü bir firmasınız...

Evet öyle... Bu yıl iç hat yolcumuz 21.5 milyonu bulacak. Bu nedenle yeni yatırımla dış hat yolcusunda ciddi bir artış bekliyoruz. Dış hat yolcusuna Duty Free hizmeti verildiği için kişi başı gelirler daha yüksek. Dış hat trafiğimizin yüzde 70'i Avrupa, 30'u ise Ortadoğulu yolculardan oluşuyor. Toplam 54 havayolu firması hizmet veriyor burada.

Rüyam Amerika ve Uzakdoğu'ya uçmak



Yeni pist açılınca, nereye uçulacak?

Rüyam Sabiha Gökçen'den uzun uçuş yapabilmek... Kuzey Amerika ve Uzakdoğu'ya uçmak için birçok havayolu ile görüşüyoruz. Çin ve Hindistan çok büyüyen gelişen pazarlar. İkinci terminalle birlikte kapasitemiz yılda 65 milyon yolcuya çıkacak. Yani Atatürk Havalimanı kapasitesine ulaşacağız.



75 BİN KİŞİYE İŞ VERECEĞİZ

İkinci terminal binasının yapımı için Savunma Sanayii Başkanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Göral, şu bilgileri verdi: "İkinci terminalin yapım izinlerini 2019'un ilk yarısında kısmetse almayı planlıyoruz. Yıl ortasında ise ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Amacımız bu yatırımı 1 yılda tamamlamak. Şu an atıl durumda olan eski terminali yıkıp onun yerine yapacağız. Yeni bina dış hat yolcularımıza hizmet verecek. Mevcut terminal ise iç hat yolculara hizmet verecek. Direkt 22 bin ya da indirekt olarak 45 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2023'te bu sayının 75 bine çıkmasını hedefliyoruz."