Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Borçlanmalar konusunda önemli detay!

Erken emeklilik isteyenleri ilgilendiren detayı sizlere açıklıyoruz. Asgari ücretin ne kadar yükseleceği büyük bir merakla bekleniyor. Peki asgari ücretle ile ilgili alınan karardan sonra diğer sosyal güvence ödemeleri ne oranda etkilenecek. Bu konuyla ilgili detayları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem merak edilenleri yazdı.

2019 yılında uygulanacak asgari ücret ile ilgili karar bu hafta Perşembe günü verilecek. Bu yıl tartışılan rakamlar 2 bin liranın üzerinde konuşuluyor. Ancak yapılacak pazarlıklar sonucunda bir orta yol bulunacak. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, işsizlik ödeneğinden borçlanmaya, tazminattan sosyal yardımlara kadar birçok ücreti de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden yeni yılla birlikte borçlanma miktarları da artacak.

