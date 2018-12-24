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bekleyenler dikkat! Borçlanmalar konusunda önemli detay!

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merakle bekleniyor. Milyonlar kişi asgari ücrete gelecek olan zam oranını merak ediyor. Peki asgari ücretle birlikte değişecek olan diğer sosyal güvence ödemeleri ne kadar etkilenecek? isteyenler dikkat. Eğer borçlanmalarınızı ayı içerisinde yaparsanız cebinizde en az 3 bin lira kalacak. İşte o hesap….

Giriş Tarihi: 24.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:38
Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Borçlanmalar konusunda önemli detay!

isteyenleri ilgilendiren detayı sizlere açıklıyoruz. Asgari ücretin ne kadar yükseleceği büyük bir merakla bekleniyor. Peki asgari ücretle ile ilgili alınan karardan sonra diğer sosyal güvence ödemeleri ne oranda etkilenecek. Bu konuyla ilgili detayları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem merak edilenleri yazdı.

2019 yılında uygulanacak ile ilgili karar bu hafta Perşembe günü verilecek. Bu yıl tartışılan rakamlar 2 bin liranın üzerinde konuşuluyor. Ancak yapılacak pazarlıklar sonucunda bir orta yol bulunacak. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, işsizlik ödeneğinden borçlanmaya, tazminattan sosyal yardımlara kadar birçok ücreti de doğrudan etkiliyor. Bu yüzden yeni yılla birlikte borçlanma miktarları da artacak.

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Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Borçlanmalar konusunda önemli detay!
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