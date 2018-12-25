Bitlis’te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince şüphe üzerine ticari bir aracın durdurulduğu ve içerisindeki 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta bir adet LCD TV ile bir şüphelinin üzerinden bir adet yüzük ele geçirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde ele geçirilen malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği ve şüphelilerin ürünleri satmaya çalıştıkları anlaşılması üzerine; 6 evde yapılan arama neticesinde, bahse konu şüpheliler tarafından ikametlerden çalınan 8 adet LCD TV, 1 adet tablet, 3 adet kol saati ve 5 adet yüzük olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan malzeme ele geçirilmiş ve ilçemizde meydana gelen 5 hırsızlık olayı da aydınlatılmıştır. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. Ayrıca 'Suç Eşyası Satın Almaktan' 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.



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