Kiğılı yurt dışındaki 28. mağazasını Sırbistan'da açtı!

Kiğılı yurtdışı büyümesini Balkanlarda da sürdürüyor. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda, ilk rotasını Balkanlara çeviren marka, yurtdışındaki 28'inci mağazasını Sırbistan'da açtı.

Türkiye'de 225 mağazası ve yurtdışında Balkanlar dahil 16 ülkede 28 satış noktası bulunan Kiğılı, Avrupa'da farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız kazandırdı. Son olarak Balkanlar'daki yatırımına Sırbistan'ı ekleyen marka, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde faaliyete geçirdiği mağazasında zengin ürün yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sundu. Kiğılı'nın, Balkan yatırımlarındaki ikinci durağı Romanya olacak.

FIRSATLAR BÖLGESİ; BALKANLAR

Balkanlar'ın Türk yatırımcılar için her zaman ilgi çekici bir yatırım coğrafyası olduğuna dikkat çeken Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Hızlı bir şekilde Avrupalılaşan, Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potansiyeller barındırıyor. Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Türk markaları daha aktif rol alacak. Biz de Kiğılı olarak bu potansiyelin içerisinde yer alacağız. Şu an Balkanlardaki yatırımımıza Sırbistan'ı ekleyerek 28'inci mağazamızı burada açtık. Bundan sonraki durağımız Romanya'ya olacak.

100'ÜNCÜ YILDA 100 MAĞAZA HEDEFİ

Yurtdışında "Türkiye'nin markası" algısıyla anılmak istediklerinin altını çizen Suerdem, "Önümüzdeki 5 yıl için kendimize büyük hedefler koyduk. Yeni yatırımlar, karlılık ve istihdam anlamında adımlar atıyoruz. Yatırımcı ruhumuz gereği yeni mağaza açılışlarına devam ediyoruz. Özellikle yurtdışı bu yıl bizim için çok önemli. Hem yeni pazarlara açılacağız hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişleteceğiz. Özellikle Balkanlar ve Orta Doğu'da satış noktalarımızın sayısı artmasını planlıyoruz

Cumhuriyetin 100'üncü yılında yurtdışında 100 yeni mağaza açma hedefimiz var. Yurtdışındaki algımızı, "Made in Turkey" yerine "Brand of Turkey" olarak değiştireceğiz. Çünkü biz her anlamda Türkiye'den doğmuş bir markasıyız" dedi.