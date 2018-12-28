Milyonlarca kişiye müjde! Yeni dönem başlıyor...

Hükümet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren üç önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Katılımcı sayısı 7 milyona ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni yılla birlikte yeni dönem başlıyor. BES'ten ayrılanlar 3 yıl içinde sisteme tekrar dahil edilecek. 18 yaşını doldurmayanlar da BES'lenecek. Köprü cezalarına af öngören yasa tasarısı kabul edildi. Cezasını ödeyen vatandaşa parası iade edilecek. Trafik cezaları da 2019'da artmayacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyenin gecikme cezası silinecek.