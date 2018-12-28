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Milyonlarca kişiye müjde! Yeni dönem başlıyor...

'te yeni dönem başlıyor. 1 Ocak itibarıyla cayma hakkını kulananlar için zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı. borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyene ceza yok. Köprü cezalarına af geldi, ücretler 2019'da artmayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:55
Milyonlarca kişiye müjde! Yeni dönem başlıyor...

Hükümet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren üç önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Katılımcı sayısı 7 milyona ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde () yeni yılla birlikte yeni dönem başlıyor. BES'ten ayrılanlar 3 yıl içinde sisteme tekrar dahil edilecek. 18 yaşını doldurmayanlar da BES'lenecek. Köprü cezalarına af öngören yasa tasarısı kabul edildi. Cezasını ödeyen vatandaşa parası iade edilecek. Trafik cezaları da 2019'da artmayacak. Genel Sağlık Sigortası () prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyenin gecikme cezası silinecek.

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Milyonlarca kişiye müjde! Yeni dönem başlıyor...
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