Hedefe elbirliğiyle ulaşacağız

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Ekonominin önde kurumları 2023 hedeflerine uluşabilmek için toplumun her kesiminin birlikte mücadele vermesi gerektiğinin altını Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yaklaşırken dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye odaklandığımız bu süreçte bu hedeflere toplumun her kesiminin katkı vermesiyle ve birlikte çalışarak başarıya ulaşabiliriz" dedi. Akhan, Türkiye'de 2018'de büyümenin yüzde 3'ler civarında olacağını, enflasyonun yüzde 25'ler seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini, bunun da gelecek döneme ilişkin olumlu olmalarını sağladığını söyledi.Hüsnü Akhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz 2018 yılını yüzde 14'lük artışla 20 milyar lira civarında bir ciro ile kapatacağız. Yüzde 9'luk artışla aktif toplamlarımızı 40 milyar TL civarına getirmiş olacağız. 2019'da özellikle Yeni Ekonomi Programı'nın getirdiği politika setinin uygulanması, bir nebze ABD ile düzelen ilişkiler ve kur belirsizliğinin ortadan kalktığını düşünürsek, 2019'da yüzde 2-2.5 büyüme yüzde 15'ler civarında enflasyon öngörümüz var." Müşteri odaklı stratejilerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Akhan, 2019 yılının dijital dönüşümün yoğunlaştığı bir dönem olacağını söyledi. Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yakaladığı büyüme hızının hedeflere ulaşılabileceğini gösterdiğinin altını çizen Akhan, Türkiye'nin dinamik yapısı, genç nüfusu, ekonomik dayanıklılığının bu yoldaki en büyük destekçi olacağını belirtti.Akhan, "Biz de Doğuş Grubu olarak bu hedefe ulaşmada üzerimize düşen görevlerin bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin dünya sıralamasında ulaşmak istediği yer, bizim için sadece bir basamak numarasından çok daha fazlasını temsil ediyor. Ülkemizin ağır sanayisi, fabrikaları, üretim tesisleri kadar hizmet sektöründe yakaladığı başarı da ekonomimizin daha sağlam ve bükülmez olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.Önümüzde beş yıllık süreç olduğunu hatırlatan Doğuş CEO'su Akhan, "Bu dönemde bir orkestranın üyeleri gibi tek başına mükemmel ve aynı zamanda bir bütün olarak yakalayacağımız uyum, ülkemizin başarısının mutlak garantisidir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.