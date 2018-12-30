Türkiye önümüzdeki 4 yılda büyük sıçrama yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Son 500 yılda altın, petrol ve doğalgaz başlıca güç kaynakları olduğunu ve artık dünya değiştiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yeni dönemde gücün kaynağının veri olduğunu söyledi. Bu gerçeği iyi kavrayarak stratejiler geliştirdiklerinin altını çizen Terzioğlu, "Biz günün 1.440 dakikasında müşterilerimizin yanında olacak servisler geliştiriyoruz. Bunu yaparken de bu servislerin global rakiplerinden daha iyi olmaları için çalışıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki 4 yılda Türkiye büyük sıçrama yapacak" diye konuştu.Türkiye'nin dijital ekonomi çağında kendi servislerini geliştirdiğini ve dünyadan da milyarlarca kişinin bu uygulamaları kullandığını aktaran Terzioğlu, bu süreçteki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek adına yeni dönemin iyi okunması gerektiğini vurguladı.Cumhuriyetin 100'üncü yılına girilirken 2023 için hedefleri için daha da çok çaba sarf edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, "Dünya arenasında daha iddialı bir ülke olabilmek için gidecek çok yolumuz var. Bu yolda en önemli görevlerden biri de bizlere düşüyor. Turkcell, Türk ekonomisini dünyada temsil eden bir marka olarak Türkiye sınırlarını aştı. Gelecek yıllarda da bu devam edecek" ifadelerini kullandı."Dünyada milyonlarca insanın kullandığı küresel ürün ve servislerle Türkiye'nin gücüne güç katmak için çalışıyoruz" diyerek globalleşmenin önemine değinen Terzioğlu, şöyle konuştu: "Bunu yaparken de insan odaklı teknoloji misyonuyla hareket ediyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü ve hisseleri yurt dışında işlem gören tek Türk şirketi olarak, BiP, Yaani, Lifebox, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi dünya çapında rekabet edebilecek kalitede yüzde yüz yerli pek çok dijital servisi hayata geçirdik. Türkiye'nin yerli ve milli uygulamalarına yenilerini de ekleyeceğiz."