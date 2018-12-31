Sosyal koruma alanları güçleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet2019'da da sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, geliri olmayan, yaşlı, engelli gibi dezavantajlı kesimlere yönelik desteklerini artıracak. Yaklaşık 8 milyon kişinin dahil olduğu genel sağlık sigortası kapsamındaki 2.5 milyonun üzerindeki vatandaşın beş yıllık borçlarına kolaylık sağlanırken, yapılandırmadan yararlananların gecikme cezaları ve zamları bu gece itibariyle siliniyor. Borcunu kapatanlar GSS primlerinden kurtulmak için gelir testi başvurusunda bulunabilecek. Gelir testine girmeden sağlık hizmetinden yararlanmak için 74 lira 75 kuruş ödenmesi yeterli olacak. Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü oldukları, sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testiyle kişi başı geliri yeni yılda 852 liradan az olanların primini devlet ödeyecek.2018'de yapılan gelir testinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıktığı için prim ödeyenler, gelirleri sınıra çok yakınsa gelecek yıl yeniden gelir testi başvurusunda bulunabilecek. Yeni yılda 65 yaş, engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için de 35 milyar liraya yakın destek sağlanacak. Yılbaşı itibariyle sosyal yardım alan yaklaşık 175 bin kişiyi işe alan işverenin aylık 355 lira tutarında primini Hazine üstlenecek.2.5 milyon vatandaşın GSS borcu yapılandırıldı, cezalar bu gece siliniyor.Yeni yılda kadın, çocuk, engelli, yaşlılara destekler artıyor.Geliri 852 liranın altında olanın primini devlet ödeyecek.74 lirayla bütün aile sağlık hizmetinden yararlanacak.Prim teşviki yaygınlaşıyor, tamamlayıcı emeklilik destekleniyor.Gelir testinde büyük avantaj sağlanıyor.65 yaş, engelli, dezavantajı gruplara 35 milyarlık destek.Sosyaltransferlerde en yoksul kesim gözetilecek. Bu yıl da emekli ve yaşlılık aylıkları enflasyona ezdirilmeyecek. Enflasyon farkı dâhil zamlarla birlikte yaklaşık 185.1 milyar lira ödeme yapılacak. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde yüzde 36.5 oranında bir artış yaşanacak. Bu yılki bütçenin yaklaşık yüzde 6.5'i (62 milyar lira) sosyal harcamalara ayrılacak. 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konut yapılacak.