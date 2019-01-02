Emekliye en az 1.134 TL

BUGÜN NELER OLDU

Tüm emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri tüm emeklilerin ve memurların zam oranını netleştirecek. 2019 yılı programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 zam alacak. Yüzde 4'lük zamma ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerinin zammı da yüzde 11'i aşacak. Memur emeklileri yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 enflasyon farkı alabilecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki tahmin ise 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 11.09 olabileceği yönünde. Buna göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak.¦ Memuremeklilerinde en düşük maaş tahminlere göre 239,71 ya da 249,17 lira artış gerçekleşebilecek.İkinci yarıdaki enflasyon yüzde 10.65 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. Yüzde 11.09'luk tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında artış getirecek.En düşük maaş bin 134 lira olacak.