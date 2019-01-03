Aynes yeniden TMSF’ye devredildi

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Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda A.Ş.'nin yönetimini yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretti. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde Aynes'in sahipleri tutuklanmıştı. Aralık 2016'da şirketin yönetimi TMSF'ye geçmişti. Şirket fon yönetiminde güçlenip, satışa hazırlanırken 10 Aralık'ta Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF kayyumunun kaldırılması ve Aynes'in eski sahiplerine devredilmesine karar vermişti. Mahkeme kararı TMSF'ye tebliğ edilmeden fonun kayyumları apar topar Aynes'ten çıkarılmıştı. 14 Aralık'ta yeni yönetim başa geçmişti. Konkordato kararına başvurmuştu. O sırada şirketin eski sahibi Nevzat Serin'in başvurusuyla kayyumluk kararı kaldırılan firmanın Gürcistan'daki Hüseyin Civan'a 284 bin TL para aktarmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kayyumun kaldırılması kararına itiraz etmişti. Denizli'deki mahkeme de sadece denetim yetkisi olan ticari kayyumların şirkete atanmasına karar vermişti. Savcılığın itirazı üzerine mahkeme heyeti yeni bir kararla şirketin yönetimini yeniden TMSF'ye devretti.Denızlı'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması çerçevesinde Aynes Gıda'nın yöneticileri 2016'da tutuklanmıştı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından kayyum atanan Aynes A.Ş.'nin eski şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve şirket aracılığıyla yurtdışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. SABAH, Aynes Gıda'da yaşanan gelişmeleri geçtiğimiz hafta gündeme getirmişti.