Milyonlarca çalışanın vergi dilimi değişti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, gelir vergisine tabi olanların vergilendirilmesine ilişkin tarife yeniden belirlendi. Buna göre, kapsam dâhilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 14 bin 800 liradan 18 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece ilk vergi dilimindeki artış yüzde 21 oldu. Yüzde 20 uygulanacak tutar 34 bin liradan yüzde 17 artışla 40 bin liraya çıktı. Yüzde 27 uygulanacak tutar 80 bin liradan 98 bin liraya yükseltildi. Bu dilimdeki artış yüzde 22 gerçekleşmiş oldu. Yüzde 35 uygulanacak tutar 98 bin lira üzeri olarak belirlendi.



İŞTE ESAS ALINACAK TUTARLAR

Bu yıl gelirlerin vergilendirmesine esas alınacak tutarlar şöyle: 18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bin lirası için 2 bin 700 lira, fazlası yüzde 20 olacak. 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira (ücret gelirlerinde 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira), fazlası için yüzde 27 uygulanacak. 98 bin liradan fazlasının 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, (ücret gelirlerinde 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira), fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.



KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 5 bin 400 lira, işverenlerce işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 lira oldu. Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 200 lira, ikinci derece engelliler için 650 lira, üçüncü derecedekiler için 290 lira olarak tespit edildi. 2019 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olmasına karşın, vergi dilimlerindeki artış bu oranın altında tutuldu. Özellikle ikinci vergi dilimindeki artış miktarı düşük tutuldu. İkinci vergi dilimindeki artış oranı düşük tutulduğu için kamu personeli 2019'da üst vergi oranına (% 27) muhatap olacak.

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