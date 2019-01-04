Küresel girişim programları artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bayer'ın küresel girişim hızlandırma programı Grants4Apps'in (G4A) ikinci dönem başvuruları başlıyor. 21 Ocak'ta başyalacak başvurularda bu yıl G4A Turkey kapsamını genişleterek insan ve hayvan sağlığının yanı sıra tarım ve çevre sağlığı alanlarına, kurumsal firmalara iş ve teknoloji çözümleri sunmaya odaklanıyor. Programa Türkiye'nin her yerinden, üzerinde çalışılabilecek yalın bir ürüne (MVP) ya da prototipe sahip olan ve sağlık, tarım, hayvancılık, çevre sağlığı gibi sektörlerin çalışanlarına ve/veya hastalara fayda sağlayacak teknoloji, bilişim ve iş modeli çözümleri sunan 18 yaşından büyük her girişimci birden fazla projeyle başvurabiliyor. Başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek olan Grants4Apps Turkey ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve katılım şartlarına, önümüzdeki günlerde başvuru sayfasının da bulunacağı www.g4a.health/turkey internet sitesinden ulaşılabilecek.Grants4Apps Turkey programının ilk yılında 122 startup arasından 6 proje seçildi ve ödüllendirildi. Kazanan girişimciler aldıkları hibe desteğinin yanı sıra 25'ten fazla mentorla ve 100'den fazla Bayer çalışanıyla çalışma imkânı buldu. Programa katılanlardan biri de uzaktan ilaç etkisinin takibini sağlayan TION girişiminin çözümü oldu. Sağlık alanında tanı, tedavi ve izleme amaçlı sticker şeklinde giyilebilir sensörler geliştiren TION, nörolojik rahatsızlıklar ve özellikle en sık görülen ritim bozukluklarından biri olan atriyal fibrilasyon üzerine odaklanarak ilaçların etkilerini takip etme, tedavi süreçlerini iyileştirme ve optimize etme üzerine bir IoT platformu geliştiriyor.KİŞİSEL YAŞAM KOÇUSAĞLIKLI yaşam tavsiyelerini idrar tahliline göre yapan ve çözüm geliştiren Gözde Büyükacaroğlu ve Miray Tayfun'un Vivoo girişimi, kişiselleştirilmiş hizmeti kullanıcıların ayağına getiriyor. Vivoo, evlerde yapılan idrar testi ile kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyeleri sunan kişisel bir wellness asistanı.