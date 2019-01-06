2019 otomotivde dengelenme yılı

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Otomotivdünyası bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri" töreninde bir araya geldi. Sektörün "en"lerinin belirlendiği gecede 18 dalda ödül sahiplerini buldu. Gecede konuşma yapan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 yılını, gerek ekonomi gerekse otomotiv sektörü açısından dengelenme süreci olarak gördüklerini söyledi. Bu süreç içinde kamunun öngörülü davranarak verdiği desteklerin çok değerli olduğunu ifade eden Bilaloğlu, "Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. 2019'un alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli" dedi.Gecede Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı sonuçları da açıklandı. 2018'de satışlar yüzde 35 azalarak 620.937 adet oldu. Otomobil satışları, yüzde 32.7 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç pazarı, yüzde 42 azalarak 134 bin 616 adede geriledi. ÖTV ve KDV indirimleri kasım ve aralık satışlarına olumlu yansıdı. Kasımda pazar 58 bin 204, aralıkta ise 77 bin 706 adet olarak gerçekleşti.EN HIZLI BÜYÜYEN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI: MITSUBISHIEN HIZLI BÜYÜYEN OTOMOBİL MARKASI: DSEN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELİ: FORD TRANSITEN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELİ: FIAT EGEAEN ÇOK SATILAN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI: FORDEN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI: RENAULTEN ÇOK SATILAN OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKASI: RENAULT