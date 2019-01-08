Yeni ihracat rekoru için dört hamle

Geçtiğimiz yıl yaşanan kur saldırısını püskürtüp ekonomik dengesini koruyan Türkiye, ihracat rekoru kırdı. 2019'un ilk çeyreğinde İhracat Beklenti Endeksi 5.4 puan artarak 117 puana yükselirken, İthalat Beklenti Endeksi, 94.7 puana geriledi. Türkiye'yi en kolay ve en güvenilir ticaretin merkezi yapma misyonuyla hareket eden hükümet, bu yıl ticarette dijitalleşme, yeni üretim teknolojileri, markalaşma ve tasarım konularını ön plana alacak. İhracattaki artışı sürdürülebilirliğe kavuşturmak amacıyla belirlenen yol haritasında yer alan başlıklardan bazıları şöyle:



* YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye ihracatında katma değeri yüksek ürünlerin oranını artırmaya yönelik adımlar atılacak. Sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 4 bandının üzerine çıkaracak düzenlemeler faaliyete geçecek. Ar-Ge destekleri ile yurtiçinde üretilen yüksek teknolojili ürünler başta Latin Amerika ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyaya satılacak.



* İHRACAT TABANA YAYILACAK: Kolay ulaşılabilir desteklerle KOBİ'ler, esnaf ve sanatkârlar, genç girişimciler ve kadın girişimciler küresel pazarlara açılacak. Dürüst ticaret yapmak isteyen girişimciler cesaretlendirilecek.

Dış ticarete yönelik verilen eğitim ve seminerler yaygınlaştırılacak. İhracatı tabana yayacak çalışmalar yapılırken ürün güvenliğinden ödün verilmeyecek. Devletin sunduğu imkânlardan yararlanma yolları veya bir sorunla karşılaşması halinde başvurulacak kanallar tek tek anlatılacak.



E-TİCARET VE E-İHRACAT

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselişe geçen e-ticaret potansiyelini kullanmak için verilen teşvikler artarak devam edecek. Yapılacak yatırımlarla Türk tacirler global pazarda üst sıralara yerleşecek. E-ticaret konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan şirketlere e-ticaret, e-ihracat eğitimleri verilecek. E-ticarette beklenen yüzde 35 civarındaki büyüme ile online ticaretten Türk girişimci de nasibini alacak. Güven damgası uygulaması sayesinde kaybedilen ya da hiç kazanılamayan tüketici kitlesine de ulaşılacak.



MODERN MEVZUAT

İhracatçıların teşvik ve desteklere en kolay şekilde ulaşmalarını ve etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak için mevcut mevzuat basitleştirilecek. Ticaret, modern mevzuatla ve dijitalleşme ile geliştirilecek. Yeniden yapılandırılması planlanan ticaret mevzuatı sade, pratik ve etkin bir hukuki altyapı ile kurgulanacak.

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