Lüksün devleri havalimanına geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nın en büyük lüks marka gruplarından LVMH'nin ana şirketlerinden Fransız moda ve kozmetik markası Christian Dior, dünyanın en büyük aktarma merkezlerinden biri haline gelecek İstanbul Havalimanı'na en büyük mağazalarından birini açmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, uzun zamandır görüşmelerini sürdüren ve sonunda el sıkışan marka, mayısta mağazanın kapılarını ziyaretçilere açacak. En yüksek satışlarını Japonya, Katar, Rusya ve Çin'e yapan markanın hedef kitlesi itibarıyla İstanbul Havalimanı'nı seçtiği belirtiliyor.Christian Dior'un yanı sıra LVMH grubu içerisinde yer alan Louis Vuitton ile yine lüksün devlerinden Fransız Hermes ile Katarlı Mosafer de havalimanında mağaza açacak. Tabi sadece yabancı markalar değil Türkiye'nin önde gelen moda markaları da havalimanında yerini alacak. Vakko, Kemal Tanca, İpekyol, Brandy's, B&G Store, Pierre Cardin, US Polo, Cacharel'in yanı sıra kuyum tarafında Saat&Saat, Altınbaş mağazalarıyla ziyaretçileri karşılayacak. Havalimanında sadece lüks markalar olmayacak. LC Waikiki ve Toyzz Shop gibi mağazalar da farklı gelir gruplarından ziyaretçilerin beklentilerine cevap verecek.Duty Free bölgesinde 59'u yabancı olmak üzere 75 Türk ve yabancı markanın mağazası olacak. LVMH grubundan Givenchy, Marc Jacobs, Fendi'nin yanı sıra Burberry, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Prada gibi dev moda markalarıyla da görüşmeler sürüyor. Havalimanında yolcuların uçuştan en az 4 saat önce gelip iyi vakit geçirebilecekleri bir alan yaratılacak. Kiralamalar tamamlandığında havalimanı mağazacılığın yeni merkezlerinden biri olacak. Dünyanın en büyük Duty Free işletmecisi Heinemann ile Unifree ortaklığı 55 bin metrekarelik alanda yerli markaların yanı sıra dünyaca ünlü markalar ve mağazalar 90 milyon ziyaretçi ile buluşacak.Havalimanına marka seçiminde seçici davranılıyor. Markaların tüketiciye vaadi, marka güçleri ve İstanbul Havalimanı'na getireceği pazarlama değerine bakılarak karar veriliyor. İstanbul Havalimanı'nda Türk ve dünya mutfaklarının en geniş ve lezzetli örneklerini tatma imkânı da olacak. Havalimanı 32 bin metrekarelik alanıyla dünyadaki birçok havalimanından daha büyük yiyecek ve içecek alanlarına sahip.* Premium ve ana akım olmak üzere iki parçalı moda ve aksesuar alanları olacak ve bu alanların her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde ve 25'er satış mağazasını bünyesinde bulunduracak.* Saat, mücevher ve bijuteri bölümünde 3 bin metrekarelik alanda 30 mağazalık kiralanabilir alan yer alıyor.* Çocuk giyimi için 3 satış alanından oluşan 300 metrekare büyüklüğünde bir alan alışverişseverlerin hizmetinde.* Giden yolcu katında 39 bin 812, gelen yolcu katında 13 bin 998 metrekare duty free mağaza alanı bulunuyor.* Ev tekstili ve aksesuvarları için 5 satış mağazası, 450 metrekarelik bir alan ile yolculara hizmet verecek.