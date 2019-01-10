Bakan Soylu açıkladı: 2019 bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak bekçi alımı başvuru şartları neler? sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. Öncelikle bekçi alımı başvurusu yapmak için gerekli kriterler şunlardır; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak... Bekçi alımı için tüm şartları haberimizde bulabilirsiniz.
2019 yılıyla birlikte bekçi alımı şartları konusunda da değişiklikler yaşandı. Bilindiği gibi daha önce bekçi alımı için adaylar 45 gün eğitim aldıktan sonra eğitim merkezlerine gidip görev eğitimi alıyorlardı fakat 2019 yılında Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumları bekçi adaylarını eğitiyor.
Bekçi alımı sürecinde eğitim yapılacak iller!
Sürecin işleyişi şu şekilde; başvurusu onaylanan adaylar POMEM'e bağlı yatılı eğitim merkezlerinde eğitilecek, bekçi alımı sürecinde eğitim yapılacak ille ise şu şekilde;
ANKARA - ELMADAĞ POMEM
BAYBURT - POMEM
BURSA - POMEM
ERZİNCAN - POMEM
ÇANKIRI - POMEM
MERSİN - POMEM
RİZE - POMEM
NİĞDE - POMEM
AMASYA MERZİFON - POMEM