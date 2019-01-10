Bakan Soylu açıkladı: 2019 bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak bekçi alımı başvuru şartları neler? sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. Öncelikle bekçi alımı başvurusu yapmak için gerekli kriterler şunlardır; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak... Bekçi alımı için tüm şartları haberimizde bulabilirsiniz.

2019 yılıyla birlikte bekçi alımı şartları konusunda da değişiklikler yaşandı. Bilindiği gibi daha önce bekçi alımı için adaylar 45 gün eğitim aldıktan sonra eğitim merkezlerine gidip görev eğitimi alıyorlardı fakat 2019 yılında Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumları bekçi adaylarını eğitiyor.

Bekçi alımı sürecinde eğitim yapılacak iller!

Sürecin işleyişi şu şekilde; başvurusu onaylanan adaylar POMEM'e bağlı yatılı eğitim merkezlerinde eğitilecek, bekçi alımı sürecinde eğitim yapılacak ille ise şu şekilde;

ANKARA - ELMADAĞ POMEM

BAYBURT - POMEM

BURSA - POMEM

ERZİNCAN - POMEM

ÇANKIRI - POMEM

MERSİN - POMEM

RİZE - POMEM

NİĞDE - POMEM

AMASYA MERZİFON - POMEM

2019 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?