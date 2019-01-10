Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak!

İskenderun sahil kordonunda temeli 2015 yılında atılan, bölgenin en büyük kapasiteli ibadethanelerinden biri olan Nihal Atakaş Cami, 7800 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilirken, bin 535 metrekarelik namaz kılma alanı sahip olduğu belirtildi. İbadete açılan Nihal Atakaş Camii'nde büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi takip ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Şubat ayında resmi açılışını yapacağını belirtti.



İskenderun'un arzusu, hayali olan sahildeki caminin yapımının kendi dönemlerine denk gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Dingil, "Allah'a şükürler olsun ilçemize kazandırdık. Yapımına 2015 yılında projelerinin çizilmesiyle başlandı. 2018'in sonuna doğru bitirdik. Deniz dolduruldu 132 fore kazık ile 32 metre derinliğe inilerek zeminde kayanın üzerine caminin temeli oturtuldu. Çok muhteşem bir cami oldu. Aşağısı 1200 kişilik yukarısı 800 kişilik hanımlar için dışarıda da namaz kılabilecek geniş bir alanı mevcut. Belediye olarak önünden yol geçirip mendireği ve ışıklandırılmasıyla çevre düzenlemesini yaptık. Hayırsever işadamımız Recep Atakaş, eşi Nihal Atakaş'ın ismini vererek birinci sınıf malzemelerle bu caminin yapımını üstlendi" dedi.

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ibadethaneler kapalı kalmaz' sözleri üzerine camiyi ibadete açtıklarını söyleyen Başkan Dingil, "Türkiye'de nadir camilerden bir tanesi oldu. 24 saat açık sahil bandında İskenderun'un bir sembolü oldu. Bu caminin yapımından sonra büyük bir teveccüh, tebrik ve teşekkür var. İnsanlar günün her saatinde gezmeye geliyorlar. Vakit namazını da, şükür namazını da kılıyorlar. İnanın denizin üzerinde pırlanta gibi nadide bir mücevher gibi duruyor. Şubat ayının ortalarında Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız ilçemize gelecek. Resmi açılışı o zaman yapacağız. Tabi bu arada karayollarına yaptığımız Millet Parkı'nı da 31 Ocak'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Sanayici ve iş adamlarımızın da yapmış oldukları limanlar, çelik haneler veya okullar da var. Hepsini toplu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında gelerek açılışını yapacak" diye konuştu.