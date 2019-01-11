Osmanbey esnafını 100 milyon lira dolandırmıştı! İşlem Döviz’in patronuna yakalama kararı

İstanbul'da tekstil sektörünün en önemli adreslerinden Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın İşlem Döviz'e paralarını yatırdığı ortaya çıkmış ve piyasayı yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, firar etmişti.

MAĞDURLAR SAVCILIĞA KOŞTU

Skandal dolandırıcılığın ortaya çıkması ardından onlarca vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak döviz bürosunun sahiplerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şikayetler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erol Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos günü İstanbul Şile'de bulunan bir adrese yapılan baskınla yakalandı. Hacıomanoğlu'yla birlikte döviz bürosunda broker olarak çalışan Mustafa Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken Musa Çakır adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIK İDDİANAMEDE ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından, Erol Hacıosmanoğlu ve diğer iki çalışan hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 20 müşteki yer alırken, Döviz bürosu sahiplerinin Osmanbey esnafını nasıl dolandırdığı anlatıldı.

İddianamede, döviz alım satım işi ile uğraşan iş yerinin yetkilisi olan şüphelilerin önce bölgede ticari güven sağladıkları, oluşturdukları ticari güvenle esnaflardan döviz alıp satıp kar elde edecekleri mizanseniyle para topladıkları anlatıldı. Yine büro sahiplerinin paraların bir kısmını geri vererek suçun ortaya çıkmasını önledikleri ve bu şekilde başka kimselerden uzun vadede para toplamanın yolunu açtıkları kaydedildi. İddianamede, döviz bürosu çatısı altında birleşen şahısların, söyledikleri yalanlar ve uyguladıkları hile ve desiselerle mağdurlardan para topladıkları ve kendilerinde oluşan güveni kötüye kullanarak müştekileri dolandırdıkları anlatıldı. Ayrıca, mağdurlardan birinin döviz bürosu kapanmadan hemen önce yatırdığı parayı geri istediği için döviz çalışanı Ali T. Tarafından tehdide maruz kaldığı kaydedildi.

O İSME YAKALAMA KARARI

Söz konusu iddianame kapsamında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama kapsamında geçtiğimiz günlerde ilk duruşma gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti tutuklu şüphelilerin tamamının tahliyesine karar verdi. Osmanbey esnafını milyonlarca lira dolandırmakla suçlanan şüpheliler serbest kaldı. Diğer taraftan İşlem Döviz'in sahiplerinden Ahmet Ali Demirkapı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelinin yurt dışına kaçtığı iddia edildi.