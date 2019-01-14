Emekli farkları 25 Ocak’ta yatıyor

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Ocakayı itibarıyla 12 milyon emeklinin geliri artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Buna göre SSK emeklilerine zamlı maaşları 17 - 26 Ocak arasında, Bağ-Kurlulara ise 25 -28 Ocak arasında yatacak. Bu ay itibariyle memur emeklisinin maaşı en az 230 lira artarken, bin lira altı geliri olan 220 bin emekli de çifte zam alacak.Emeklilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının ocak ayında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti. SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yüzde 10.19 zam yansıtılacak. En düşük emekli aylığı ocak zammı ile bin 125 lira olurken, en yüksek emekli aylığı da 498.51 lira arttı. Bağ- Kur'lu esnaf emeklisinin en düşük maaşı bin 595 lira, memur emeklisinin en düşük maaşı da 2 bin 379 lira oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak maaşların 15'inden sonra aldıkları için gelecek haftadan itibaren hesaplarında zam farklarını görecekler. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak.Artışlaberaber 2008'den önce emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı bin 747 liradan bin 904 liraya, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 474 liradan bin 608 liraya çıkacak. Memurlar 2018'de yüzde 20.30 zam almış oldu. Eylülde 2018 yılı Yeni Ekonomik Plan'da yıl sonu için enflasyon yüzde 20.8 öngörülmüştü.