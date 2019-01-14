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! İdaresinden "" açıklaması!

haberi... İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018'deki 'nde 70 milyon liralık talihlisinin, henüz idareye başvuruda bulunmadığı ve ikramiye ödemesinin yapılmadığı bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 16:04
Son dakika! Milli Piyango İdaresinden büyük ikramiye açıklaması!

Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatılarak, "Söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Son dakika! Milli Piyango İdaresinden "büyük ikramiye" açıklaması!
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