Paris Sorbonne Üniversitesi & BMI işbirliğiyle Türk Yöneticilere Özel Eğitim Programı

"Global Dijital Liderlik" programının amacı günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin en güçlü şekilde üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Programın hedefi gelecek jenerasyon liderlerinin günümüz liderlerinin nasıl yönettiğini anlamalarını sağlarken liderlik tarzlarındaki değişikliklerin organizasyonlarına olumlu yansımalarının nasıl olabileceğini göstermektir.

"Global Dijital Liderlik" programı katılımcıları başarılı organizasyonların olası sorunlarla nasıl baş ettiklerini gözlemleme şansına ulaşırken, değişen tüketici talepleri ve yeni düzenlenen stratejiler hakkında edindikleri bilgileri bir araya getirme şansını yakalayacaklardır.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabilmektedir. Aynı zamanda aile şirketi üyeleri, kobiler, büyük işletmelerde çalışan kişiler, devlet ile çalışan kişiler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarda en az 5 yıl çalışma deneyimi olan kişiler programa katılabilmektedir.

Özellikle genel müdürlük, insan kaynakları, teknoloji, stratejik pazarlama, değişim yönetimi ve finans bölümlerinde hali hazırda çalışan kişiler için program mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Gelecek jenerasyon lideri olabilmek bugünün dijital çağında bulunmaktadır.