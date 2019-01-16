Vehbi Koç Vakfı 50 yaşında!

17 Ocak 1969 günü Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kurulan "Vehbi Koç Vakfı", bu yıl 50'nci yaşını kutluyor.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vakfın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada;

"Vehbi Koç, 'Yeni Vakıflar Kanunu'nun çıkabilmesi için 1951'den itibaren tam 16 sene uğraştı. Sonuçta da başarıya ulaştı. Birçok iş insanı kendisini örnek alarak 'Özel Vakıflar' kurdu. Bu sayede vakıflar yoluyla ülkemiz için önemli adımlar atılmış oldu. Bir bakıma Vehbi Bey, bu yasanın çıkması ile Türkiye'deki sivil toplumun kaderini değiştirdi. Vehbi Koç Vakfı, 'Eğitim – Kültür ve Sağlık' alanlarında ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulundu. Ülkemize fayda sağlama yolunda Vakfımızın 50 yılda gerçekleştirdiği yatırım harcamalarının toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştı. Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel vakfı olarak Avrupa ve Amerika vakıfları ile iş birlikleri geliştirdi. Övüneceğimiz ödüller aldı. Bu başarıya emeği geçen Koç Ailesi, Koç Topluluğu Şirketleri ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Vehbi Koç'un vasiyetini yerine getirebildiğimiz için mutlu ve huzurluyuz. 50'inci yılımızda yeni çağdaş sanat müzemizi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.