Poşet kullanımı % 75 düştü

BUGÜN NELER OLDU

CarrefoursaGenel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 15 günde plastik poşet kullanımının yüzde 75 oranında düştüğünü söyledi. Marketlerinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlara bez poşetleri 1 TL'ye sattıklarını dile getiren Kartallıoğlu, plastik poşetten elde ettikleri maliyet avantajını bez poşet yatırımı için kullandıklarını söyledi. Türkiye'nin bu uygulama için geç bile kaldığını dile getiren Kartallıoğlu, "Hükümetimize bunun için teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemlerde plastik poşetin tamamen yasaklanması lazım" dedi. Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile 2012'den bu yana yaptıkları işbirliği kapsamında oluşturulan Destek Market'e 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaşmasını sağladıklarını söyleyen Kartallıoğlu, bunu tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini kaydetti. Tider Başkanı Hande Tibuk ise, "Şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Bu gıda bankalarının 12'si depo, 4'ü market ve 6'sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 adet CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dâhil etmek" dedi.