İSKİD 14. Genel Kurulu başlıyor

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren 115 firmayı bünyesinde bulunduran dernekte yeni yönetim kurulun seçileceği genel kurul için hummalı bir çalışma mevcut. Sektöründe yarım asırlık geçmişe sahip ve iklimlendirme sektörünün ilk imalat şirketi olan ALDAĞ A.Ş. 'nin ağırlığı seçim öncesi süreçte tüm gücüyle hissediliyor.

Çarşaf liste usulü ile yapılan seçimlerde aday listesinde yer alan tüm isimler arasından en çok oy alan isimden başlayarak aşağıya doğru sıralanıyor. 9 'u asıl 5'i yedek toplam 14 yönetim kurulu üyesinin belirleneceği yönetim kurulu seçiminde ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii DAĞOĞLU tarafından yönetim kuruluna aday gösterilen firmanın Genel Müdürü Doruk OFLAZ tüm adaylar arasında favori gözüküyor. Sektör kulislerinden alınan bilgiye göre bugün yapılacak genel kurulun İSKİD'in kurulduğu tarihten bu yana yapılan en yüksek katılıma ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu yaptığı açıklamada; "İSKİD genel kurulunun hem ülkemiz hem de sektörümüz açısından olumlu neticelere vesile olmasını umuyorum. Asıl olan ülkemizin ve sektörümüzün kazanımlarıdır." dedi.