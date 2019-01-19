Ekonomiye 300 milyarlık yerli oto gazı

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Turkcell, yerli otomobil ekibinin lideri Gürcan Karakaş'ı konuk etti. Her fırsatta "Otomobilden daha fazlasını" yapmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO'su Karakaş, "Türkiye'de çok önemli bir değişime hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hedefimiz ülkemizde bir mobilite ekosistemi yaratmak ve 2022 yılından itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır. 'Bunu yapabilecek güçteyiz' kısmını çoktan aştık, çünkü yola çıktık, yapıyoruz" dedi. Turkcell Akademi C-Lounge etkinliğinde konuşan Karakaş, projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmadıklarını dile getirerek, şunları anlattı: "Projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH'ya katkısı 50 milyar euro (305 milyar TL), cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro, istihdama katkısı ise yaklaşık 20 bin kişi olacak. Ayrıca bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip."Türkiye'nin Otomobili Girişimi'nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını söyleyen TOGG CEO'su Karakaş, bu faktörleri de sıraladı. Karakaş, şöyle konuştu: "Türkiye'de 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 144. Bu, Yunanistan (624), Hırvatistan (380) ve Doğu Avrupa ülkeleri (380) ortalamalarının oldukça altında. Bu rakam pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Yetkinliğe geldiğimizde, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerinde tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor. Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor. Özellikle dönüşüm ve değişim fırsatlarında da uzun soluklu kararlılık gerekmektedir ki, gerek devletimizin gerek ortaklarımızın bu konudaki tavrı çok net."Turkcell, 25'inci yılında Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefinde önemli bir adım daha atıyor. Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlayacak olan Turkcell'in yeni iştiraki Turkcell Dijital İş Servisleri faaliyetlerine başlıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Turkcell Dijital İş Servisleri Türkiye'deki endüstrilerin tüm ihtiyaçlarını, geliştirdiği dijital servis çözümleriyle karşılayacak. Türkiye'nin teknoloji gücünü farklı coğrafyalarda duyurma fırsatımız olacak" dedi.Turkcell çalışanları adına Gürcan Karakaş'a katılımından dolayı plaket takdim eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Karakaş'ın Türkiye'nin en önemli projelerinden birinin liderliğini üstlendiğini ve bunu da layıkıyla yaptığını belirtti.