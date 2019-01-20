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’dan Sorbonne’la yöneticilere özel eğitim

Giriş Tarihi: 20.1.2019
BMI’dan Sorbonne’la yöneticilere özel eğitim
Business Management Institute (BMI), Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi ile işbirliği başlattı. Paris Sorbonne Üniversitesi Türkiye'de 'Global Dijital Liderlik' eğitimiyle günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerini hedefliyor. Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri ile aile şirketi üyeleri, KOBİ'ler, büyük işletmelerde çalışan kişiler, devlet ile çalışan kişiler ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda en az 5 yıl çalışma deneyimi olan kişiler katılabiliyor.
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BMI’dan Sorbonne’la yöneticilere özel eğitim
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