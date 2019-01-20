BMI’dan Sorbonne’la yöneticilere özel eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Business Management Institute (BMI), Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi ile işbirliği başlattı. Paris Sorbonne Üniversitesi Türkiye'de 'Global Dijital Liderlik' eğitimiyle günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerini hedefliyor. Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri ile aile şirketi üyeleri, KOBİ'ler, büyük işletmelerde çalışan kişiler, devlet ile çalışan kişiler ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda en az 5 yıl çalışma deneyimi olan kişiler katılabiliyor.