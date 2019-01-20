HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var

Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek rezervi var

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 13:26
Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var

'da Hititler döneminden bu yana tuz çıkarılan mağaranın, Türkiye'nin ihtiyacını 400 yıl sağlayacak rezerve sahip olduğu belirtildi.

Arkeolojik verilere göre Hititler tarafından kaya tuzu çıkarılan, merkeze 19 kilometre mesafede bulunan tuz madenindeki üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor.

Kamyon ve iş makinelerinin rahatça girip çıkabileceği yükseklik ve genişliğe sahip mağarada 23 kilometre uzunluğunda yol bulunuyor. Mağara içinde yön bulabilmek için galeriler arasında cadde isimleri ve yön tabelaları da yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN