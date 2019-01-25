Hayvana şiddete karşı önlem

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemelerin öngörüldüğünü söyledi.Pakdemirli, "Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanması öngörüldü. Bakanlığımız, hayvanlara şiddet gösterenlere gereken cezaların verilmesi maksadıyla, ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"nda konuşan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Ülkemizde rehabilite edilmemiş 800 bin sahipsiz hayvan var. Yerel yönetimlerce kurulan toplam 86 bin 500 hayvan kapasiteli 234 hayvan bakımevi var.Bakanlığımızca, 2009-2018 arasında 61 yerel yönetime toplam 31 milyon lira mali destek sağlandı." Pakdemirli, "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasını engellemek maksadıyla, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.Çiğsüt destekleme ödemelerinin başladığını açıklayan Pakdemirli, "2018 eylül-ekimkasım çiğ süt destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize, 2.1 milyon ton süt için 255 milyon lira ödeme yapmış olacağız. Birinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlara saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin lira ödeyeceğiz" dedi.