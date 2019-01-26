Yabancı yatırımcı Türk tahviline koştu

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda, dengelenme sürecini sürdürdüğü ekonomide başta bütçe performansı, cari açık ve enflasyon olmak üzere hedeflerini teker teker gerçekleştiren Türkiye, yabancı yatırımcılar nezdinde yine güven tazeledi. Uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 2019'da 8 milyar dolar dış finansman sağlamayı planlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci işlemini de başarıyla tamamladı.Euro cinsinden Mart 2025 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla önceki gün BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki veren Hazine, 1 milyar 250 milyon euroluk borçlanma gerçekleştirdi. 200'den fazla yatırımcı, tahvile ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 47'si İngiltere, yüzde 21'i ABD, yüzde 6'sı Almanya'daki yatırımcılara satıldı. İhraca yetki verildiğinde yüzde 5 olması beklenen maliyet ise, gelen yoğun talep ve katılımın yüksek olması nedeniyle yüzde 4.75'e geriledi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından 3.4 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler yabancıların Türk varlıklarına ilgisini 5 yılın zirvesine taşıdı. Borsa İstanbul'un yüzde 7.3 ile son 3 yılın haftalık bazda en fazla yükseliş sergilediği geçen hafta, yabancı yatırımcı girişi, net 711 milyon dolarla Kasım 2013'ten bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.Gelişmekte olan ülke varlıklarında alım için uygun zaman olduğunu belirten ünlü yatırımcı Mark Mobius, özellikle Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin ön plana çıktığını söyledi. 2019'un söz konusu ülkeler için müthiş iyileşmeye işaret ettiğine dikkat çeken Mobius, hisse senedi piyasalarında fiyat/kazanç ve piyasa değeri/defter değeri değerlemelerinin çok cazip olduğunu kaydetti. Mobius, Franklin Templeton'da geçirdiği 30 yılın ardından geçtiğimiz yıl Mobius Capital Partners LLP'yi kurmuştu.Borsadaalımların etkisiyle yabancı payı 1 yılın zirvesine çıktı. Son 15 işlem gününün 14'ünde yükselen Borsa İstanbul, bu yıl yüzde 11.5 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumuna geldi. 4 Ocak'tan bu yana yükseliş yüzde 16'yı geçerken, şirketlerin piyasa değeri 100 milyar TL artarak 867 milyara çıktı.