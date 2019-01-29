2019'da garanti araç sayısı yakalanacak

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Avrasya Tüneli, faaliyete geçişinin ikinci yılını geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Tüneli'nin ekonomiye 1 milyar 212 milyon lira katkı sağladığını belirterek, "Bu tutar her yıl artarak devam edecek" dedi. Bu yıl 22 milyon 945 bin olan garanti araç sayısının yakalanacağını belirten Turhan, "Kredi kuruluşlarının öngörülerine göre 2020'de garanti araç sayısı yakalanacak, 2021 sonrasında garanti ödemesi yapılmayacaktı. Ancak bu yıl garanti araç sayısının yakalanacağı görülüyor" dedi.Meclis'te konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Turhan, Avrasya Tüneli için bütçede ödenecek Hazine garantisi ödenek teklifinin 167 milyon lira olduğunu kaydetti. Tünelin bir yılda 30 bin ton akaryakıt, 23 milyon saat işgücü tasarrufu sağladığını belirten Turhan, İstanbul'da yaşayanları 18 bin ton karbondioksit emisyonundan kurtardıklarını kaydetti. Avrasya Tüneli için belirlenen iş süresinin 29 yıl olduğunu anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Sözleşmede bu sürenin 4 yıl 7 ayı 'yatırım süresi', 24 yıl 5 ayı da 'işletme süresi' olarak ifade edilmiştir. Söz konusu yatırım süresi 3 yıl 11 ay süresinde (8 ay erken) tamamlandığı için işletme süresi 25 yıl 28 gün olarak belirlendi. Bu sürenin tamamı için garanti verildi" diye konuştu.de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verildiğini anımsatan Bakan Turhan, "14 milyon 152 bin birim araç (kaçak geçişler hariç) geçişi sağlanmıştır. Bu kapsamda eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine'den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi gerçekleşti" bilgisini verdi.Tüneliçin 2017'de 22 milyon 945 bin araç geçişi garantisi verildiğini anımsatan Bakan Turhan, "14 milyon 152 bin birim araç (kaçak geçişler hariç) geçişi sağlanmıştır. Bu kapsamda eksik kalan 8 milyon 793 bin birim araç geçişi karşılığında Hazine'den görevli şirkete 2018 yılı ilk çeyreğinde 123 milyon 718 bin lira garanti ödemesi gerçekleşti" bilgisini verdi.