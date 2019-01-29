Kredi KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları meclis gündemine girdi

Kanal D Ana Haber'de verilen bilgiye göre KYK borçlarının tamamen silinmesi mümkün olabilir. Milyonlarca lisans ve lisansüstü öğrencisinin dört gözle beklediği KYK kredi borçlarının silinmesi ve yapılandırılmasına yönelik düzenleme yeniden mecliste! Eğer bu durumda borçlar silinirse öğrenciler oldukça mutlu olacak fakat yapılanmadaki borçlar için de 31 Ocak 2019 tarihi son gün olarak dikkat çekiyor...

Ocak sonuna kadar ödenen borçlar yapılandırma bozulmamış gibi işlem görecek. KYK'larla ilgili borçların tamamen silinmesi konusunda çeşitli haberler olsa da bir diğer iddia da öğrencilerin borçlarının faizlerinin silineceği. Bu duruma göre de öğrenciler borçlarının ana para kısmını ödeyecekler fakat faizleri silinecek.

KYK kredisi almış öğrencilerin tamamı KYK borçlarının silinmesi konusunda aynı fikirde birleşmiş durumda fakat bir de öğrenciliğinde KYK kredisi almayan vatandaşlar bu durumun adil olmayacağını ifade ediyor, meclis gündeminde nasıl bir kanun tasarısı gündeme gelecek hep birlikte göreceğiz.