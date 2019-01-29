HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

'nin ilk taksiti için son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin () bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi Perşembe günü dolacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 14:46
MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait MTV'nin 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

SADECE PLAKA VE TC KİMLİK NUMARASI BİLGİLERİNİ GİREREK...

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek. Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Ödemeler için son 1 hafta...
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN