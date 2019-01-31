Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz dağıtılacak...

Çevreci kampanya ve çevreci siyaset hassasiyeti ile şekillenen kampanya kapsamında, belediyelerin ücretsiz olarak dağıtacağı bez çanta 'KorumAK ve yaşatmAK için' sloganı ile dikkat çekiyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara dağıtılacağını açıkladığı o bez çantalar

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "31 Mart kampanyasında file bez torba kullanalım dedim. Bez torba ile fileyle kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Güzel olacak şık olacak" açıklamasında bulunmuştu.