Son dakika haberi: Dolar sert düştü! 31 Ocak dolar ve euro fiyatları ne kadar?

Dolar ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşların araştırmalarına sebep oldu. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, düşüş yaşanana kadar sıkı bir tutuma devam edeceklerini açıklaması ile birlikte dolar da yaşanan düşüş Fed'in faizi serbest bırakma kararı ile birlikte daha da hızlandı. gece saatlerinde 5.25 civarını gören dolar bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur da yaşanan bu düşüş ise çok sayıda bireyi heyecalandırmış durumda. Uzmanların ve analistlerin tahminine göre kurun belli bir seviyenin altında kalması durumunda 5'in altına düşmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

30 Ocak gününe 5.30 civarında başlayan dolar şuanda 5.20 seviyesinin altına düşmek için zorluyor. TCMB'nin ve Fed'in kararları neticesinde düşüşe geçen doların gün içinde 5.20'nin altına düşeceği ön görülüyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar?