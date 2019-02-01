Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmesi! Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son 2 gündür bireylerin en çok arattığı konular arasında 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusu geliyor. Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde acele etmeyeceği algısıyla çarşamba günü gerileme eğilimine girmesinin ardından, Fed'in faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle birlikte aşağı yönlü hareketini hızlandırdı. Bu gelişmeler üzerine 5.30 civarında bulunan dolar, ciddi bir diğer kaybı yaşayarak 5.15 civarını test etti. Son aylardaki en düşük rakam bu olunca haliyle konuyla ilgili, ilgisiz birçok vatandaş araştırmalar yapmaya başladılar. Biz de sizler için güncel en doğru bilgileri hazırladık. Dolar ve Euro bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dün ciddi bir düşüş yaşayan dolar, 5.15 civarını test etmişti. Ancak daha sonra hafif bir yükselme eğilimine geçerek 5.19'a çıktı. Uzmanların tahminine göre dolar belli bir seviyenin altında kalması durumunda ise ilerleyen dönemlerde 5'in altına düşmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'da dolar gibi düşüşlerden nasibini alan bir diğer para birimi. Haftaya 6.03 ile giren Euro 5.95 seviyelerini gördü. Şuan da ise 5.93 civarında geziyor.