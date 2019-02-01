Plastik poşet ücretlendi, talep patladı! Siirt’ten 25 ülkeye bez çanta ihraç ediliyor...

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük toplu üretim merkezi olarak çalışmalarını sürdüren ambalaj ve matbaa fabrikası, son dönemde naylon poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası siparişlere yetişemez duruma geldi. İstihdam sayısını 61'e çıkaran fabrika, gece ve gündüz şeklinde olan vardiyalardaki eleman sayısını arttırarak talepleri karşılamaya çalışmaya devam ediyor. Fabrikada elde edilen bez çantalar Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç edilerek bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.