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ücretlendi, talep patladı! ’ten 25 ülkeye ihraç ediliyor...

'te yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren ambalaj ve matbaa fabrikasında üretilen bez çantalara, kullanımının ücretlendirilmesi sonrası yoğun ilgi oldu. Aynı zamanda Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç edilen ürünleri yetiştiremeyen fabrika, istihdam sayısını arttırarak talebe yetişmeye çalışıyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 11:59
Plastik poşet ücretlendi, talep patladı! Siirt’ten 25 ülkeye bez çanta ihraç ediliyor...

Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük toplu üretim merkezi olarak çalışmalarını sürdüren ambalaj ve matbaa fabrikası, son dönemde naylon poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası siparişlere yetişemez duruma geldi. İstihdam sayısını 61'e çıkaran fabrika, gece ve gündüz şeklinde olan vardiyalardaki eleman sayısını arttırarak talepleri karşılamaya çalışmaya devam ediyor. Fabrikada elde edilen bez çantalar Avrupa'nın 25 ülkesine ihraç edilerek bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

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Plastik poşet ücretlendi, talep patladı! Siirt’ten 25 ülkeye bez çanta ihraç ediliyor...
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