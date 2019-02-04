BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, 2018'in ders çıkartılan bir yıl olduğunu belirterek, "Ciddi badireler atlattık. Artık yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı" dedi. Dijital dönüşümün üretim verimliliğini iki katına çıkarma potansiyeli olduğuna işaret eden Göçmen, "Enerjiden ulaşıma kadar tüm sektörleri çok etkileyen bir yapı... Tabii ki tüm dünyada, gelişmiş ülkelerden başlayarak, faizlerin arttığı bir ortamda yatırımları daha da ucuzlatan bir unsur olduğu için bugünkü trend bu" dedi. Göçmen, Türkiye'yi dünyada rekabetçi hale getirmek için dijital dönüşümün önemine de vurgu yaptı.