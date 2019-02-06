16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çeşitli birimlerde istihdam edilmesi planlanan sözleşmeli sağlık personelinin ataması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre bakanlık; doktor, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, diş hekimi ve sağlık memurları olmak üzere acil sağlık hizmetleri, laboratuvarlar, yataklı servisler ve ruh sağlığı merkezlerinde istihdam etmek için toplam 16 bin sağlık çalışanı alacak. Bakanlık, söz konusu karar ile en fazla istihdamı hekim ve ebe kontenjanından yapıyor. Buna göre; büyük çoğunluğu sağlık evlerinde çalışacak olan toplam 998 ebe, 45 sağlık memuru, 215'i acil sağlık hizmetleri, 887'si ilçe sağlık müdürlüğü-ruh sağlığı merkezleri ve 5 bin 552'si de yataklı tedavi merkezlerinde olmak üzere toplam 6 bin 654 doktor alacak.Öte yandan 34'ü halk sağlığı laboratuvarları ve 8 bin 232'si de yataklı tedavi merkezlerinde olmak üzere toplam 8 bin 294 uzman doktor istihdam edilecek.