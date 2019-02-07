Asıl mesele dijital emperyalizm

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son dönemde gündeme gelen güvenlik zafiyeti iddialarına karşın Huawei'in güvenilir bir iş ortağı olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Terzioğlu, dijital emperyalizmin kişisel verileri izinsiz işleyerek bireyi her alanda kuşattığını ve kararlarını manipüle etmeye çalıştığını aktararak, "Mesele; sadece kişisel verilerin güvenle saklanması değil, global birkaç şirketin her şeye karar verme hevesidir" diye konuştu.Veri güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Terzioğlu, şunları kaydetti: "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır. Geçen sene de bir akıllı telefon üreticisi hakkında sürekli olumsuz haberler yapılıyordu. Ne zaman 'beklenmedik' bir şirket rekabette öne geçerse hemen önü kesilmeye çalışılıyor. Kimse bizden kanıtlanmamış iddialara göre hareket etmemizi beklememeli. Turkcell Huawei ile çalışmaya devam edecektir."