Kentsel dönüşümün yeni yol haritası belli oldu. Yeni dönemde artık her kente özgü kentsel dönüşüm anayasası belirlenecek. Yeterliliği ve teminatı olmayan firmalar dönüşüm yapamayacak. Bina ve parsel bazlı dönüşümün yerine alan bazlı dönüşüm yapılacak. Hiçbir konut yarım kalmayacak. Vatandaşların haklarını güvence altına almak için yatırımcılardan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek. Kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümün yeni yol haritası ve strateji belgesini açıkladı. Kurum, her kente özgü kentsel dönüşüm anayasası getirdiklerini belirterek, "Her belediyemiz kendi ilçesine veya iline dair 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacak. Kentsel dönüşümü bu belgeye göre yapacaklar. Dönüşüm alanları, kentin bir bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek" dedi. Kentsel dönüşümün uygulama takvimi, yani başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olacağını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Bundan böyle belli kriterleri sağlayan müteahhitler, kentsel dönüşüm yapabilecek. Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak. Yükleniciler yapım bedelinin yüzde 10'unu teminat getirecek veya tamamlama sigortası yapmak zorunda olacak. Dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak."Kurum, şöyle devam etti: "Yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa, o kadar satış yapabilecek. Dolayısıyla ön satış yaparak hak etmediği bir parayı alamayacak. Temelden veya maketten satma, satın alma yöntemi bu sayede sona ermiş olacak" dedi. Kurum, İLBANK'ın da kentsel dönüşümde çok daha aktif hale geleceğini vurgulayarak, 25 bin nüfusun üstündeki yerlerde kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi desteği verileceğini belirtti. Bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini, teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, planlanmış, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşüm olacağına işaret eden Kurum, "Bundan böyle sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek" diye konuştu. ANKARAAfet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması.? Yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması.? Ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün belirlenmesi.? Yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması.? Sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi.? Engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi.? Yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması.BAKAN Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hakkında şu bilgileri verdi:Yıllık en az 300 bin konut dönüştürülecek.Bunun 30 bin konutunu bakanlık yapacak.Kalan 270 bin konut için de belediyelere ve özel sektöre Emlak Bankası'nın da devreye girmesiyle finans desteği sağlanacak.Kentsel dönüşümde 53 ilde 238 riskli alanda çalışmalar sürüyor.Dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 664 bin.Ülke genelinde 597 bin konut da yenileniyor.6.7 milyon konut 20 yıl içerisinde dönüştürülmüş olacak.