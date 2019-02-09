Trakya'da gaz bulundu

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Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da küçük bir doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu. Dönmez, Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalardan sonra küçük bir doğal gaz keşfimiz oldu. Pazartesi sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz" dedi. Dönmez, İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildiğini söyledi.Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun martta kurayla işçi alımı yapacağını belirten Dönmez, bir ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. TRT Haber'e de konuşan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle kömür üretiminin daha da artacağını belirtti. Elektrik ve doğalgazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapıldığını hatırlatan Dönmez, "Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gazı o da elektrik fiyatlarını etkiliyor. Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var. Maliyetlerdeki azalmalar anında faturalara yansıtılacak" dedi.