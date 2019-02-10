ASKON, İhracat Üsleri için ilk adımı Gine’de atacak

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ASKONtarafından Kayseri'de "yerli ve milli" sloganıyla düzenlenen 2. Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iş dünyası yoğun katılım gösterdi. Amaçlarının zirveyi geleneksel hale getirmek olduğunu söyleyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. İş insanları olarak büyük işlere soyunmalıyız. İlk adımı mart başında atacağız. ASKON İhracat Üssü kurmak için Afrika Ginesi'ne gideceğiz. Hedefimiz 6 noktada ihracat üssü kurmak. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Zirvede konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bakanlık olarak size her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bütün bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız" dedi.Hükümetin açıkladığı teşvik paketleri ile piyasaya güven ve moral verdiğini söyleyen Orhan Aydın, iş insanları olarak başarının ve katma değeri yükseltmenin peşinde olduklarını kaydetti. Kayseri Valisi Şehmuz günaydın, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe'yi turizme kazandırmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını anlattı. ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ise, "Kültepe Ekonomi Zirvesi, Kayseri için çok önemli markadır" dedi.Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada ihracatta yaşanan rekor artışa dikkat çekti. 2018'i Cumhuriyet tarihi rekoruyla kapattıklarını hatırlatan Gülle, 2019'un da rekor yılı olması için çalıştıklarını anlattı. Geçen yıl Kayseri'de yaşanan yüzde 27'lik ihracat artışına dikkat çeken Gülle, "Katma değeri yüksek ürün ihracatı için çalışmalıyız. Bu konuda ilgili bakanlığımızdan ciddi destek alıyoruz. Önümüzde hiçbir engel yok" diye konuştu.