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duyurdu! 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

, "Ticaret ekiplerince Türkiye genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Aliağa Limanında piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi."  açıklamasında bulundu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 14:18
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den İzmir Aliağa Liman sahasına gelen ve içerisinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner gemiyi, şüphe üzerine takibe aldı.

5,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Gümrük işlemleri sırasında liman sahasında takip edilen gemi, x-ray kontrolünden geçirildi. Konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Köpeklerinin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde yapılan detaylı incelemede piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatları ile kaçak sigaralara el konularak soruşturma başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığı duyurdu! 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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