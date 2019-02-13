25. yılını kutlayan Turkcell çeyrek asırlık ilk müşterilerini ağırladı

Çeyrek asırdan bu yana kendilerini yalnız bırakmayan müşterileriyle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün klasik bir operatörden, uygulamaları global çapta 155 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan, dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşme sürecimizdeki en büyük motivasyonumuz şüphesiz müşterilerimiz oldu. Bugün onların teveccühü ve desteğiyle bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak geldiğimiz noktayı yeterli görmek, durmak gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Çeyrek asırdır olduğu gibi ülkemize ve insanımıza değer katmaya, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de davetimizi kabul ederek bizleri bu önemli gecede yalnız bırakmayan ve tüm müşterilerimiz adına kendilerini ağırladığımız Turkcell'in ilk müşterilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 25. yılımızı kutladığımız 2019 yılı boyunca müşterilerimize özel sürprizlerimiz devam edecek."

25 YILLIK MÜŞTERİLERE ÖZEL 'TURKCELL PLATİNUM BLACK'

Turkcell kurulduğu günden bu yana yanında olan 25 yıllık tüm müşterileri için bir de sürpriz hazırladı. 25 yıldır Turkcell'li olan müşteriler kullandıkları tarifeden bağımsız olarak Turkcell Platinum'un yeni ayrıcalıklar dünyası 'Turkcell Platinum Black' avantajlarından herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek.