Bakan Albayrak'tan Soçi Zirvesi paylaşımı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi düzenlendi.

Zirveye katılanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soçi'de gerçekleşen Zirve'de Türkiye'nin oynadığı önemli role vurgu yaptı.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR SORUMLULUK ORTAYA KOYDU

İşte Albayrak'ın o paylaşımı: "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin arasında gerçekleşen ve ülkelerimiz arası işbirliği açısından oldukça verimli geçen toplantıya katıldık."



Dördüncüsü gerçekleşen Üçlü Zirve'de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde bir kez daha Suriye'nin istikrarı ve mazlumların huzuru için büyük bir sorumluluk ortaya koydu.