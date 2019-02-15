Tanzimde zararına satış yok

BUGÜN NELER OLDU

Tanzim satışla meyve- sebze fiyatları düşüp marketler indirime başlayınca seçim argümanları çöken muhalefet şimdi de "Zararına satış yapılıyor" yalanına sarıldı. Muhalefetin maskesini Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üretici ve hallerdeki alım fiyatları düşürdü. Tanzimde satılan domates, patlıcan, salatalık ve biber Antalya, Mersin ve İzmir'den, ıspanak Kütahya'dan, patates Nevşehir'den, soğan ise Ankara'dan alınıyor. Her bir ürünün bölgedeki fiyatları farklılık gösteriyor.Tarım Kredi Kooperatifleri, 3 aylık projeksiyona göre hesabını yaptı. Bazı ürünlerin fiyatları satışın üzerinde görünse de önümüzdeki günlerde piyasaya girecek tarım ürünleriyle dengelenme sağlanacak.Tanzimde 3 TL'den satılan domates Antalya'da halde 2.70 TL, Mersin'de 2.80 TL, İzmir'de 2 TL'den alınıyor. Satış noktalarında 6 TL'den satılan biber, Antalya'da 5, Mersin'de 4, İzmir'de ise 3.80 TL'den üreticiden alınıyor. 4.50 TL'den satılan patlıcanın fiyatı Antalya'da 5.50, Mersin'de 6, İzmir'de ise 3.20 TL. Tanzimde 4 TL olan salatalık da Antalya'da 4.20, Mersin'de 3.40, İzmir'de 2.30 TL'den alınıyor. Tanzimde 4 liradan satılan ıspanak ise Kütahya halinden 5 TL fiyatla çıkıyor. Tanzimde 2 TL olan patates Nevşehir'de 1.50 liradan depodan çıkarken, 2 TL olan soğan ise Ankara Polatlı'da 2.50 liradan satılıyor. Üreticiler, önümüzdeki haftalarda yeni hasadın devreye girmesiyle fiyatların yüzde 50'ye yakın gerileyeceğini belirtiyor.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tanzim satışın piyasadaki spekülatif fiyatları kırmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Tanzim satışın kısa süreli değil, 3 aylık bütün bir dönem olarak ele alınması gerektiğini belirten Poyraz, "Bir projeye başlamadan önce gelirgider hesabı yaparsınız. Biz bu işin başından sonuna kadar hesap yaptık. Bazı ürünlerin fiyatları halde şu anda yüksek ancak önümüzdeki günlerde yeni ürünlerin hallere gelmesiyle fiyatlar düşecek. Biz hesaplamalarımızı, tüm bu dengeleri dikkate alarak yaptık. Bu işte hiçbir zararımız olmayacak" dedi.Antalya, Mersin, İzmir, Kütahya, Nevşehir ve Ankara olmak üzere 6 bölgeden alım yaptıklarını aktaran Poyraz, "Her bölgeden alım fiyatlarımız farklı. Bir ürünü alış fiyatının altında satarken diğerini üstünde satarak kâr-zarar dengesini sağlıyoruz. Bu projede 2.5-3 aylık hesaplama yaptık" diye konuştu.