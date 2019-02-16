‘Türkiye batar’ diyen gemiden düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Adım Adım Ekonomi-İzmir İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. Konuşmasına 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisadi bağımsızlığa vurgu yaptığı sözleriyle başlayan Albayrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nde kurduğu cümleler, bugün yaşadığımız süreçlere de ışık tutuyor" dedi. Ağustostan bu yana yaşanan finansal saldırıları bertaraf etmek için güçlü bir duruş sergilediklerini anlatan Albayrak, "Tarihi bir mücadeleye giriştik. Güçlü bir koordinasyon içinde bu türbülansı geride bıraktık. Yerinde ve kararlılıkla sürdürdüğümüz politikalarla ekonomi programı döneminde belirlediğimizden daha önce sürecin aşılacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Bakan Albayrak: Türkiye Ekonomisi dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir

DENGELENME BEKLENENDEN ERKEN OLACAK

Mali disiplin, enflasyon ve cari denge konusunun hep kırılgan gibi gösterildiğini söyleyen Albayrak, "6 ayda bu noktada ilerleme kaydedildi. Biz köprüyü geçtik. Cari açık belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla gidiyoruz. Bütçe, cari denge ve enflasyon noktasında artık kırılganlığımız yok. Beklediğimizden çok daha erken dengelenme ve toparlanma görüyoruz. 2019, 2018'den çok önemli tecrübe ve derslerin çıkarıldığı yapısal tedbirlerin ortaya konulduğu bir yıl olacak" diye konuştu.







FAİZLERDE DÜŞÜŞ YENİ BAŞLADI

Bakan Albayrak, ağustostaki kur saldırısından bu yana doların yüzde 30 düştüğünü, CDS'lerin 570'ten 300'ün altına indiğini, 2 yıl vadeli tahvilin faizinde 950 baz puan, 5 yıl vadelide 1200 baz puan, 10 yıl vadelide ise yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu anlattı. Faizlerin düştüğünü ancak bunların yeterli olmadığını söyleyen Bakan Albayrak, "Daha yeni başladık. Nisan ayıyla birlikte enflasyonun düşmesiyle faizlerin de çok daha sert düştüğünü göreceğiz" dedi.



DOLARI 7'DEN ALANLAR ÇOK BEKLER

7 TL'den dolar alanların kara kara düşündüğünü söyleyen Albayrak, "Siz daha çok beklersiniz. 'Türkiye batar' diyenlerin gemiden düşüp boğulduğu bir sürece giriyoruz. Menfi hayalleri olanların, düşmanlık besleyenlerin bütün bu hayallerinin yıkıldığı bir dönem olacak. 'Kur 8-10 TL olacak' diyenler hayal kırıklığı yaşayacak" dedi.

Bakan Albayrak: Cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek

İZMİR DE TANZİM SATIŞIN KURULMASINI İSTİYOR

Ocak enflasyonunda en çok yaş sebze fiyatlarının arttığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "O fahiş artış da ocağın son 10 gününde… Bunlar olmasaydı enflasyon eksi 0.43 çıkacaktı. Yıllık enflasyon da 18.85'e düşecekti. Altını kazıyınca ilginç şeyler çıktı. Esnaf da üretici de suçsuz. Aradaki operasyoncular bahanelerle fiyatları artırdı. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalktı. Fiyatlar üçte bir düştü. Tanzim satış noktaları kuruldu. Seracılıkla ilgili paket açıkladık. Hal Yasası'nın eli kulağında bitmek üzere. Sonra tarımda altyapı ve üretimle ilgili yapısal sorunları çözeceğiz. Türkiye'de birilerinin dediği gibi tarım bitmedi. Yaş meyvede 3.4 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Yaş sebzede de 1 milyar dolar fazla veriyoruz." Albayrak, tanzim satış için İzmir'den de talep geldiğini, kamu olarak destek vereceklerini söyledi.







ZEYNEP'TEN MEKTUP

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların sevgisi ile karşılanan Bakan Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep Nisa adlı kız çocuğunu sevdi. Zeynep Nisa, Bakan Albayrak'a çiçek ve mektup verdi. Albayrak'a, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer eşlik etti. Albayrak, daha sonra MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.







GAZA DA FRENE DE KÖKLEMEK YOK

Ekonominin direksiyonunda hem gaz hem de fren olduğunu, ikisini de kökleyerek kullanmayacaklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Kimse bizden hem gazı köklemeyi hem de freni köklemeyi beklemesin. Artık kökleyerek durmak da son sürat hız limitini aşmak da yok. Dengeli, kırılganlıklara izin vermeyen bir strateji izleyeceğiz" şeklinde konuştu.