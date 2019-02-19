Japon devi, Aktif Bank ile Türkiye pazarında

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Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çalık Grubu, dünyanın ve Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip entegre güvenlik sağlayıcılarından SECOM ile yatırım gerçekleştirdi.Secom Aktif Yatırım A.Ş. adındaki ortak şirket, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirketlere de anahtar teslim projelendirme modeliyle uçtan uca özel güvenlik teknolojileri sunacak. Ortaklığa ilişkin imzalar Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ile SECOM Başkanı Yasuo Nakayama tarafından atıldı.Girişimci bir grup olarak, farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını ve oluşumları her zaman yakından takip ettiklerini belirten Ahmet Çalık, şöyle konuştu: "Şu anda, dijitalleşme alanına odaklandığımız bir dönemdeyiz. Dönüşen dünyada rekabetçi olmak için dijitalleşme büyük fırsat sunuyor. Bu işbirliğiyle kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. İki şirketin güçlü sermaye yapısıyla ve yüzde elli yüzde elli ortaklıkla hayata geçen Secom Aktif Yatırım'ın önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak şu anda Türkiye'de büyümesini hedefliyoruz."Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Yasuo Nakayama da çalışan nüfusun artışına bağlı olarak ekonomik büyüme potansiyelinin gelişmesinin de ortaklık kararlarında etkili olduğunu vurguladı. Nakayama, "Kaliteli ürünlerle Türk halkının konfor ve refah düzeyini yükselteceğiz" dedi.