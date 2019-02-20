Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

Giriş Tarihi: 20.2.2019
81 ile riskli alanlarla ilgili genelge
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi. Genelgede "İliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi. ANKARA
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
81 ile riskli alanlarla ilgili genelge
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN